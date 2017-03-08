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Генич: в матче «Барселона» — «ПСЖ» хочу рискнуть и взять оба тайма больше 1,5!

8 марта 2017, среда. 12:10. Ставки
Спортивный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ставка: в обоих таймах будет забито больше 1,5 гола за 3.06 (см. все коэффициенты на матч)

«Хоть я уже и большой мальчик, но продолжаю верить в чудеса. Письмо Деду Морозу писать уже поздно, поэтому просто буду надеяться, что „Барселона“ способна достойно закончить/продолжить (нужное подчеркнуть) свою еврокубковую кампанию. Если уже не Месси с Неймаром, то кто?

Конечно, четыре „Барселона“ забить в состоянии. Особенно та „Барса“, которую я видел в последней игре с „Сельтой“. Боже упаси сравнивать галисийцев с „ПСЖ“, но я ведь говорю исключительно о состоянии самих каталонцев. «Причины верить» или «С Месси возможно можно всё» — заголовки каталонских газет внушают неподдельную надежду, что чудо вполне реально. Но оно будет реальным, если „Барселоне“ удастся забить в первом тайме, как минимум два. Я в это верю. А вот во втором тайме тогда придётся играть в all-in! Без вариантов!

Исходя из вышеобознченных мыслей, хочу рискнуть и взять оба тайма больше 1,5! Да и ответ шикарный, выше «тройки». Если „Париж“ забьёт, например, при счёте 0-3, то „Барселона“ всё равно будет лезть вперёд, чтобы хотя бы красиво закрыть за собой дверь. Гений Месси, «голистость» Суареса, финты Неймара… Ребята, я в вас верю! Visca, Barca!» — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Встреча «Барселоны» и «ПСЖ» состоится 8 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — 22:45 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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