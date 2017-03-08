Casumo и «Уэмбли Арена» заключили трёхлетнее соглашение

Онлайн-казино Casumo объявило о подписании трёхлетнего партнёрского соглашения с лондонским спортивно-концертным комплексом «Уэмбли Арена».Бренд Casumo будет представлен на внутренних и внешних рекламных экранах арены. Также онлайн-казино будет присутствовать в соцсетях «Уэмбли Арены», сообщает The London Economic.«Уэмбли Арена» (не путать со стадионом «Уэмбли») — крытый спортивно-концертный комплекс в лондонском районе Уэмбли. На арене проходили соревнования в рамках летних Олимпийских игр 1948 и 2012 годов.На «Уэмбли Арена» проводятся крупнейшие музыкальные концерты, а также спортивные соревнования (конный спорт, дартс, баскетбол, снукер и др.). За год арену в среднем посещает порядка 700 000 зрителей.