Прогноз Бышовца на матч «Барселона» — «ПСЖ»: обе забьют и победа хозяев

Бывший главный тренер сборной Россиисделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».«Лично я не жду здесь чуда. Чудо не произойдёт. Думаю, «Барселона» всё-таки добьётся победы, но окончательный результат будет в пользу «ПСЖ». Слишком уж солиден гандикап. Да и не внушает доверия игра нынешней «Барселоны». Образца самой себя лучших времен каталонская команда ещё, возможно, и была способна бы на подвиг. Сейчас же, полагаю, «Барселоны» максимум хватит на гол престижа. И думаю, что «ПСЖ» забьёт. 2:1, 3:1 — вот такой счёт лично мне здесь видится», — рассказал Бышовец.Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 8 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 22:45 мск. Первую встречу выиграл французский клуб со счётом 4:0.