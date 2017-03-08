«Боруссия» (Дортмунд) — «Бенфика»: статистическое превью матча

8 марта «Боруссия» Дортмунд и «Бенфика» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке в Лиссабоне выиграли хозяева — 1:0.
«Бенфика» одержала семь подряд побед во всех турнирах. Коэффициент на победу «орлов» в Дортмунде — 10.0.
«Боруссия» в домашних матчах в Лиге чемпионов нынешнего сезона забивает в среднем 3,67 мяча. Индивидуальный тотал дортмундцев больше 2,5 мяча оценён коэффициентом — 1,83.
«Бенфика» провела 22 встречи в Германии против местных клубов и выиграла лишь дважды при 14 поражениях. На победу «Боруссии» можно сделать ставку с коэффициентом 1,31.
В ворота «Бенфики» в семи матчах в Лиге чемпионов назначили 4 пенальти. Два из них было реализовано, причём в тех случаях, когда лиссабонцы играли на выезде. Вероятность назначения пенальти в предстоящей встрече оценена коэффициентом 2,83. Также стоит добавить, что ещё дважды в семи встречах пенальти исполняли игроки из столицы Португалии (см. все коэффициенты на матч).
Больше 50% своих мячей «Боруссия» забила в первом тайме — 12 из 21. С коэффициентом 1,37 можно взять гол Дортмунда в первые 45 минут.
Матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Бенфика» состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22:45 мск.