Букмекеры оценили шансы «Ростова» победить «Манчестер Юнайтед» на своём поле

9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся «Ростов» и «МЮ». Начало — в 21:00 мск.
Букмекеры считают «Ростов» аутсайдером и предлагают поставить на победу хозяев за 4.80. Шансы «МЮ» на победу оценены коэффициентом 1.80. Поставить на ничью можно за 3.49.
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По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.17, а на ТМ 2,5 гола — за 1.61 (см. все коэффициенты)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.07. Самые вероятные авторы голов — Златан Ибрагимович (2.10) и Антони Марсьяль (2.95).