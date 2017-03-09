Букмекеры оценили шансы «Ростова» победить «Манчестер Юнайтед» на своём поле

9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся «Ростов» и «МЮ». Начало — в 21:00 мск.Букмекеры считают «Ростов» аутсайдером и предлагают поставить на победу хозяев за. Шансы «МЮ» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заПоставить на то, что обе команды забьют, можно за. Самые вероятные авторы голов — Златан Ибрагимович () и Антони Марсьяль ().