Аналитики: без Смолова «Краснодар» точно проиграет «Сельте» в Испании

9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся «Сельта» и «Краснодар». Начало — в 23:05 мск. Форвард Фёдор Смолов не сыграет из-за травмы.
Букмекеры считают «Краснодар» аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей за 5.98. Шансы «Сельты» на победу оценены коэффициентом 1.63. Поставить на ничью можно за 3.72.
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.21, а на ТМ 2,5 гола — за 1.59 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.25. Самые вероятные авторы голов — Яго Аспас (2.20) и Йон Гвидетти (2.95).