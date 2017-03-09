Генич: «Сельта» победит «Краснодар», в матче не будет забито больше трёх голов

Футбольный комментатордал прогноз на матч «Сельта» — «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы.«Я думаю, что «Краснодару» будет тяжко. Во-первых, у «Краснодара» серьёзные кадровые проблемы. Он потерял Газинского и Смолова после игры со «Спартаком» плюс оставил очень много эмоций и сил. Дисквалификация Каборе и Калешина – это тоже очень серьёзные потери для команды Игоря Шалимова.С другой стороны «Сельта», которая откровенно, будем так говорить, «сливала» матч против «Барселоны». Первые 20 минут «Сельта» ещё упиралась, а потом уже просто бросила играть, пропустила пять, а могла пропустить и все десять. «Сельта» команда очень бегущая, «Сельта» команда, которая всё время навязывает прессинг, «Сельта» команда домашняя. Дома она обыгрывала и «Барселону», и «Реал», и многие команды здесь испытывали очень серьёзные проблемы.Поэтому, на мой взгляд, «Краснодару» будет тяжко, «Краснодар», скорее всего, не сдюжит в завтрашней игре. Главная задача – много завтра «Краснодару» не пропустить. У «Сельты» все в строю: Яго Аспас, Йон Гвидетти, Тео Бангонда и Даниэль Васс, словом, «Сельта» — серьёзный соперник. Я повторюсь, что «Краснодару» желательно пропустить не больше двух. Если проиграют 0:2 – печально. Если забьют хотя бы один и проиграют 1:2, то будет хорошо. Главное не пропустить больше трёх, поэтому, на мой взгляд, «Сельта» безусловный фаворит, «Сельта» выиграет. Но я бы здесь попробовал усилиться ещё тоталом. Но тоталом не «больше», а «меньше». Мне кажется, «Сельта» выиграет через «тотал меньше 3,5». Большого количества голов я в этой встрече не жду, «Краснодар» сыграет глубоко, от соперника, и будет ловить свой шанс либо на стандартах, либо в контратаке», — рассказал Генич.Встреча «Сельты» и «Краснодара» состоится 9 марта в Виго. Начало — 23:05 мск.