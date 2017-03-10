Согласно котировкам, СКА сравняет счёт в серии Кубка Гагарина с «Динамо»

10 марта в 2-м матче четвертьфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют СКА и «Динамо». Начало — в 19:30 мск. «Динамо» ведёт в серии 1-0.Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Динамо» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу СКА — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —