Согласно котировкам, СКА сравняет счёт в серии Кубка Гагарина с «Динамо»

10 марта в 2-м матче четвертьфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют СКА и «Динамо». Начало — в 19:30 мск. «Динамо» ведёт в серии 1-0.
Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.54. Шансы «Динамо» оценены в 5.60, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.00 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за 4.44, а на победу СКА — за 1.27.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.84, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.12.