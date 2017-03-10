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Евросоюз отклонил план Германии по изменению регулирования онлайн-гемблинга

10 марта 2017, пятница. 12:45. Ставки
Европейская комиссия отклонила последние планы Германии по обновлению онлайн-рынка азартных игр, сочтя их «нежизнеспособными», информирует Сalvinayre.

Власти Германии получили письмо от Брюсселя, в котором высказано недовольство новым государственным договором об азартных играх, согласованным 16 немецкими землями в октябре прошлого года. Договор был призван снять спорный вопрос, содержащийся в предыдущем документе, о количестве доступных букмекерских лицензий.

Предлагаемые изменения в закон включали в себя уступки по количеству игорных лицензий: ранее руководство страны выдало 20 лицензий на букмекерскую деятельность, хотя правительство Германии в соответствии с законами ЕС не имеет полномочий на создание произвольных ограничений количества лицензий на букмекерскую деятельность.

По новому договору все 35 претендентов на получение лицензии, которые достигли второго этапа, немедленно получили бы временные разрешения, в то время как остальные компании подавали бы заявки на получение полноценных лицензий, которые активировались бы не раньше 2018 года.

Однако Еврокомиссия сочла это решение антиконкурентным, призвав Германию сделать более решительный шаг для эффективного регулирования деятельности онлайн-операторов и улучшения защиты прав потребителей в стране.
Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
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