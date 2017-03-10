Эксперты убеждены, что ЦСКА победит «Локомотив» и во втором матче серии

10 марта во 2-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало — в 19:30 мск. ЦСКА ведёт в серии 1-0.
Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.89. Шансы «Локомотива» оценены в 4.10, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.92 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Локомотива» с учётом ОТ можно сделать за 2.90, а на победу ЦСКА — за 1.49.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.46, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.64.