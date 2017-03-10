Прогноз Лепёхина на матч «Арсенал» – «Урал»: голов в матче забито не будет

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин дал свой прогноз на стартовый матч 19-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Урал».
«Поставлю на ничью 0:0. Команды равны по силам. Нас ждёт напряжённая игра, в которой зрители голов не увидят», — рассказал Лепёхин корреспонденту «Чемпионата».
Фаворитом в матче букмекеры считают хозяев поля. На победу «Арсенала» предлагается ставить за 2.59. Ничья котируется за 3.02. Победа гостей — за 3.32. Ничья 0:0 оценивается коэффициентом 5.50 (см. все коэффициенты на матч).
Матч «Арсенал» – «Урал» состоится 10 марта в Туле. Начало — 19:00 мск.