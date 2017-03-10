Прогноз Егора Титова на матч «Ювентус» — «Милан»: туринцы разгромно победят

Бывший футболист и тренер московского «Спартака»сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан» в 28-м туре Серии А.«В прошлом туре «Ювентус» позволил себе оступиться, сыграл вничью с «Удинезе». Но эта осечка никак не повлияла на его уверенное положение во главе таблицы. Дома уже очень давно команда Аллегри не теряла очков на внутренней арене, с прошлого сезона. В нынешнем дома «Юве» всегда побеждает. Ну а «Милан» всё никак не может обрести новых владельцев, сделка всё время откладывается. В клубе нет спокойствия, и всё это сказывается на команде. Конечно, в этом сезоне «Милан» уже дважды обыгрывал «Ювентус» — в чемпионате и в Суперкубке. «Ювентус» же выбил «Милан» из Кубка Италии. И сейчас он явный фаворит встречи. Не вижу ни одной зацепки для «Милана». Считаю, что «Ювентус» выиграет очень легко. Скорее всего, мы увидим даже разгромную победу», — рассказал Титов.Встреча «Ювентуса» и «Милана» состоится 10 марта в Турине. Начало — в 22:45 мск.