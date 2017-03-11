Согласно котировкам, «Авангард» сравняет счёт в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

11 марта во 2-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Начало — в 14:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.Букмекеры отдают преимущество «Авангарду» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Ак Барса» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Авангарда» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу «Ак Барса» — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —