Согласно котировкам, «Авангард» сравняет счёт в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

11 марта во 2-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Начало — в 14:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу казанцев.
Букмекеры отдают преимущество «Авангарду» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.17. Шансы «Ак Барса» оценены в 3.06, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.67 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Авангарда» с учётом ОТ можно сделать за 1.67, а на победу «Ак Барса» — за 2.16.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.63, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.47.