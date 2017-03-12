РФПЛ обратится к партнёрам-букмекерам по поводу матча «Арсенала» и «Урала»

РФПЛ обратится к партнерам по раннему оповещению по поводу матча 19-го тура «Арсенал» Т — «Урал». Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин.
В пятницу «Урал» проиграл на выезде «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в «Твиттере» высказал мнение, что голкипер «шмелей» Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.
«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», — цитирует Прядкина ТАСС.