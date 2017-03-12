Котировки на чемпионство «Спартака» обрушились после поражения «Зенита» в Перми

Перед началом 19-го тура чемпионство красно-белых котировалось за 1.70. Но после того как «Зенит» проиграл на выезде пермскому «Амкару», коэффициент на трофей для «Спартака» понизился до 1.35 (см. все коэффициенты).
Шансы «Зенита» выиграть чемпионат теперь оцениваются коэффициентом 4.00 (было 2.50).
12 марта «Спартаку» предстоит сыграть свой матч 19-го тура — дома против «Анжи». В случае победы команда Массимо Карреры увеличит отрыв от второго места до восьми очков.
>>> «Спартак» не заметит «Анжи» и сделает ещё один шаг к трофею