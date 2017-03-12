«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз».«У «Вашингтона» продолжается путешествие по западному побережью. И лидер сезона точно не может записать себе в актив последние встречи. Начались неудачи ещё дома, когда спустя очень долгое время «столичные» уступили дома, причём «Далласу», который проводит слабый сезон. А следом последовали неудачи в играх с «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом». Впрочем, в этих городах ежегодно Овечкин и Ко получают на орехи.Осталось команде Тротца дать всего один концерт перед возвращением домой. И на этот раз «Вашингтон» сыграет в Анахайме. А в этом калифорнийском городке всегда рады «Кэпз» и одаривают их всевозможными благами. В пяти последних матчах команда из столицы США обыгрывала «уток» у них дома. «Анахайм» чередует победы и поражения, вряд ли ему удастся прервать неприятную серию, тем более что «Вашингтон» ни разу в сезоне не проигрывал более трёх встреч подряд. Да и должно же наконец-то прорвать Овечкина, который никак не может проложить для шайбы путь в ворота оппонентов. Предполагаю, что «Вашингтон» выиграет в основное время, но излишне рисковать не буду. Можно взять победу гостей с учётом овертайма и буллитов».Встреча «Анахайм Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз» состоится 13 марта в Анахайме. Начало — в 04:30 мск.