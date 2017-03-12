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175 лет назад 2016
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Шансы «Спартака» стать чемпионом страны повысились до 83%, считают эксперты

12 марта 2017, воскресенье. 22:18. Ставки
После победы «Спартака» над «Анжи» букмекеры укрепились во мнении, что чемпионом России по футболу в этом сезоне станет московский «Спартак».

На победу красно-белых теперь предлагается ставить за 1.25 (83% вероятности). В случае если «Спартаку» не удастся выиграть чемпионат, сыграет ставка с коэффициентом 4.00 (17%).

Золотые медали для «Зенита» теперь котируются за 6.00, для ЦСКА — за 15.00 (см. все коэффициенты).

На данный момент отрыв «Спартака» от ЦСКА и «Зенита» составляет восемь очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 11 матчей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак коэффициенты
Новости. Ставки
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