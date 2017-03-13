Букмекеры: ЦСКА укрепит преимущество в 4-м матче серии с «Локомотивом»

14 марта в 4-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. ЦСКА ведёт в серии 2-1.
Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.19. Шансы «Локомотива» оценены в 3.00, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.71 (см. все коэффициенты).
Ставку на победу «Локомотива» с учётом ОТ можно сделать за 2.14, а на победу ЦСКА — за 1.69.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.34, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.58.