Прогноз Валерия Карпина на матч «Ювентус» — «Порту» с коэффициентом 10.00

Бывший главный тренер московского «Спартака»дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту».«Порту» проиграл 0:2 в первом матче. И «Ювентус» был хорош, и португальцы совершенно некстати заработали удаление уже в середине первого тайма. Теперь «Порту» не остаётся ничего другого, кроме как идти вперёд в ответном матче, пытаться первыми забить гол, и тогда появятся хоть какие-то шансы. Но, честно говоря, совсем не верится, что португальский клуб сможет побороться за выход в следующую стадию. Я думаю, что «Порту» сумеет забить. Но при этом «Ювентус», играя на своём поле, накажет соперника, который вынужден будет открываться. Здесь рискну и поставлю на точный счёт — 2:1 в пользу «Ювентуса», — рассказал Карпин.Встреча «Ювентуса» и «Порту» состоится 14 марта в Турине. Начало — в 22:45 мск. Первый матч завершился со счётом 2:0 в пользу итальянского клуба.