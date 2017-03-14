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Букмекеры: шансы «Лестера» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов — 29%, «Порту» — 5%

14 марта 2017, вторник. 15:10. Ставки
Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в парах «Лестер» — «Севилья» и «Ювентус» — «Порту» перед ответными матчами 1/8 финала Лиги чемпионов.

Возможность «Лестера» пройти «Севилью» оценивается коэффициентом 3.38 (29% вероятности). Шансы испанского клуба котируются за 1.35 (71%).

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Севильи» (см. все коэффициенты на матч).

Если «Порту» удастся отыграть два мяча у «Ювентуса», сыграет ставка с коэффициентом 19.00 (5%). На проход туринцев предлагается ставить за 1.02 (95%).

В первой игре, проходившей в Порту, «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити ФК Порту ФК Севилья Ювентус коэффициенты
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14 марта 2017, вторник
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