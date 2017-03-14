Букмекеры: шансы «Лестера» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов — 29%, «Порту» — 5%

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в парах «Лестер» — «Севилья» и «Ювентус» — «Порту» перед ответными матчами 1/8 финала Лиги чемпионов.
Возможность «Лестера» пройти «Севилью» оценивается коэффициентом 3.38 (29% вероятности). Шансы испанского клуба котируются за 1.35 (71%).
Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Севильи» (см. все коэффициенты на матч).
Если «Порту» удастся отыграть два мяча у «Ювентуса», сыграет ставка с коэффициентом 19.00 (5%). На проход туринцев предлагается ставить за 1.02 (95%).
В первой игре, проходившей в Порту, «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.