Количество случаев самоограничения игроками в Британии за год превысило 1 млн

Количество запросов от людей с игорной зависимостью об ограничении доступа к игорным сервисам в 2016 году превысило 1,1 млн. Это на 330 тыс. запросов больше, чем в 2015 году, и в два раза больше, чем в 2014 году.Наибольшее количество запросов получил Paddy Power (около 200 тыс.), следом идут William Hill (85 тыс.) и Ladbrokes (53 тыс.), информирует Yogonet.По мнению британской игорной комиссии, рост числа заявок свидетельствует о серьёзном отношении участников отрасли к программе самоограничения.