Букмекеры оценили шансы «Байера» отыграться с 2:4 и пройти «Атлетико» в ЛЧ

15 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Байер». Начало — в 22:45 мск. Дома «Байер» уступил со счётом 2:4.
Букмекеры считают фаворитом «Атлетико» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.62. Шансы «Байера» на победу оценены коэффициентом 6.15. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.32.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.28 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. По мнению аналитиков, Антуан Гризманн забьёт (1.90), а Кевин Гамейро (2.10) — нет.
Коэффициент на проход «Байера» — 29.0 (3,5%), а на проход «Атлетико» — 1.01.