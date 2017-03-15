Прогноз Гутцайта на матч «Монако» — «Манчестер Сити»: тотал меньше 3,5 гола

Спортивный комментаторсделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити».«Первый матч был развесёлым до безобразия. Смогут ли команды хотя бы приблизиться к тем цифрам, что были? Не уверен. Тут они уже будут отталкиваться от счёта, и игра может получиться более закрытой. „Монако“ надо забивать, но „Сити“ не умеет играть вторым номером, поэтому всё равно может постараться держать мяч. И что тогда делать монегаскам? Не исключено, что гол „Сити“ в первом тайме может „успокоить“ хозяев. На примере матча „Барселона“ — «ПСЖ» мы лишний раз убедились: влияние психологии колоссально. Ожидаю здесь тотал матча меньше 3,5 гола", — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».Встреча «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи II». Начало — в 22:45 мск. Первый матч завершился победой английского клуба со счётом 5:3.