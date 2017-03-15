Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити». Это ответная встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре английский клуб победил со счётом 5:3.«Убеждён, что судьба противостояния ещё не решена. «Монако» вполне может оказаться в четвертьфинале. Не факт, что он туда пройдёт, но приложит все силы. Очевидно, что ответная игра будет похожа на первую. Сложно ждать восьми мячей, но четыре-пять — почему нет? «Манчестер Сити» слаб в позиционной обороне. Если «Монако» удастся выиграть борьбу за мяч, то он может просто смять построения Гвардиолы. «Сити» нужен мяч. Держа его, он и атакует, и обороняется.В любом случае от самой результативной команды Европы я жду очень резвого старта, взрыва. «Монако» понесётся вперёд, не давая опомниться гостям из Англии. Можно взять ставку на два гола монегасков в матче. Она должна уверенно пройти. Но есть вариант — «гол „Монако“ в первом тайме». Он оценивается даже выше», — сказал Служаков.Встреча «Монако» и «Манчестер Сити» состоится 15 марта в Монте-Карло. Начало — в 22:45 мск.