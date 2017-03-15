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175 лет назад 2016
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Во Вьетнаме 64 человека получили сроки, нелегально работая на Dafabet

15 марта 2017, среда. 22:09. Ставки
Во Вьетнаме вынесли приговоры 64 лицам, обвиняемым в том, что они нелегально действовали как местные агенты филиппинского онлайн-букмекера Dafabet.

Народный суд Хошимина приговорил 38-летнего жителя Сингапура Вонг Бун Леонга к 14 месяцам и 24 дням тюрьмы за то, что он выступал в роли создателя нелегальной агентской сети букмекерской онлайн-конторы Dafabet.

Срок приговора Вонга, арестованного в декабре 2015 года, соответствует времени, проведённому им за решёткой, поэтому сингапурца освободили в зале суда после оглашения приговора. При этом Вонг обязан будет выплатить штраф в размере $ 4400. Также Вонг Бун Леонг лишится $ 22 тыс. гонорара за услуги посредника.

В декабре 2014 года Вонг прибыл во Вьетнам, где он поддерживал связь с тремя жителями Хошимина, которые в свою очередь наняли ещё 60 местных жителей для организации ставок и распределения выигрышей среди клиентов. Во время арестов в 2015 году полиция сообщила, что преступная группа успела принять ставок на сумму $ 45 млн.

Хотя Вонг теперь является свободным человеком, то же самое нельзя сказать о ряде его бывших подельников, которые получили приговоры от девяти месяцев испытательного срока до трёх лет тюремного заключения. Им были предъявлены обвинения в организации незаконных азартных игр. Также по меньшей мере 43 из задержанных были обвинены в открытии счетов в местных банках с конкретной целью направлять деньги на сайт Dafabet и обратно.

Граждане Вьетнама имеют не так много возможностей для легальных азартных игр. Кроме местных лотерей с начала года власти страны объявили о трёхлетней экспериментальной программе, согласно которой местным жителям будет разрешено иметь доступ к двум наземным казино, при условии, что игроки смогут доказать, что они располагают финансовыми средствами, потеря которых в результате игры не нанесёт необратимого ущерба их финансовой состоятельности.

Также во Вьетнаме рассматривают вариант, при котором гражданам будет разрешено делать ставки на ряд международных футбольных матчей. Но при этом лимит для таких ставок будет установлен на отметке в $ 45 в сутки. Эксперты полагают, что в такой ситуации большинство игроков будут продолжать пользоваться услугами нелегальных онлайн-букмекеров.
Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
Новости. Ставки
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