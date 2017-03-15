Букмекеры: «Филадельфия» Проворова не справится с «Питтсбургом» Малкина

16 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфия Флайерз» (с Иваном Проворовым и Романом Любимовым) и «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным. Начало — в 2:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.25. Шансы «Филадельфии» оценены в 2.74. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.99.
Ставку на победу «Пингвинз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.77, а на победу «Флайерз» — за 2.07 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.73, на ТМ 5,5 шайбы — 2.12.