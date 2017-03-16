Эксперты: шансы «Краснодара» отыграться с 1:2 и пройти «Сельту» — 38%

16 марта во втором матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся «Краснодар» и «Сельта». Начало — в 21:00 мск. На выезде «быки» уступили 1:2.
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев за 2.47. Шансы «Сельты» на победу оценены коэффициентом 3.00. Поставить на ничью можно за 3.22.
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.13, а на ТМ 2,5 гола — за 1.72 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Самые вероятные авторы голов — Яго Аспас (2.90) и Виктор Классон (2.95).
Коэффициент на проход «Краснодара» — 2.65 (37,7%), а на проход «Сельты» — 1.44.