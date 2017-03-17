«Питтсбург» Малкина легко победит «Нью-Джерси», уверены аналитики

18 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным и «Нью-Джерси Дэвилз». Начало — в 2:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.62. Шансы «Дэвилз» оценены в 4.60. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.46.
Ставку на победу «Пингвинз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.37, а на победу «Дэвилз» — за 3.12 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.06, на ТМ 5,5 шайбы — 1.77.