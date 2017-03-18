Согласно котировкам, ЦСКА сравняет счёт в серии с «Локомотивом»

18 марта в шестом матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. «Локо» ведёт в серии 3-2.
Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.23. Шансы «Локомотива» оценены в 3.09, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90 (см. все коэффициенты).
Ставку на победу «Локомотива» с учётом ОТ можно сделать за 2.25, а на победу ЦСКА — за 1.75.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.29, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.73.