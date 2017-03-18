Прогноз Лепёхина на матч «Локомотив» – «Спартак»: нерезультативная ничья

Бывший защитник «Зенита»дал свой прогноз на матч 20-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак».«Итоговый счёт матча предсказать сложно. Думаю, голов будет немного. Может быть, больше одного, но голевой феерии я бы не ждал: такие матчи всегда очень сложно проходят. Повторюсь, команды встречаются равного уровня, тут нет большой пропасти в классе, мастерстве, поэтому матч будет напряжённым и ничейным», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Животнёвым.Букмекеры в дерби не видят фаворита и предлагают поставить на победу хозяев за. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заКоэффициент на гол Квинси Промеса —, а Луиса Адриано —