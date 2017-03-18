Две команды исключены из чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах

Клубы «Реван» и «Шарурспор» отстранены от участия в первом дивизионе чемпионата Азербайджана за участие в договорных матчах. Такое решение было принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).Как сообщает Azerisport, в оставшихся матчах сезона клубам присуждены технические поражения со счётом 0:3, а все игроки команд получили статус свободных агентов. Командам «Шахдаг», «Энергетик», «Бакылы» и «Гоязан» вынесен выговор за то, что они упоминались в договорных матчах.Кроме того, судья Анар Ниязов пожизненно отстранён от футбольной деятельности.