Овечкин и Кучеров наберут очки в матче «Вашингтон» — «Тампа», убеждены эксперты

19 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым) и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 2:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.26. Шансы «Тампы» оценены в 2.85. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3,98.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.78, а на победу «Лайтнинг» — за 2.19 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.23, на ТМ 5,5 шайбы — 1.75. Овечкин, Кучеров (по 1.55) и Кузнецов (1.60) должны набрать очки.