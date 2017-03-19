Согласно котировкам, «Ак Барс» закончит серию с «Авангардом» в шестом матче

19 марта в шестом матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Авангард». Начало — в 19:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу казанцев.Букмекеры отдают преимущество «Ак Барсу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Авангарда» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Авангарда» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу «Ак Барса» — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —