Согласно котировкам, «Ак Барс» закончит серию с «Авангардом» в шестом матче

19 марта в шестом матче 2-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Авангард». Начало — в 19:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу казанцев.
Букмекеры отдают преимущество «Ак Барсу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.25. Шансы «Авангарда» оценены в 3.12, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.70 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Авангарда» с учётом ОТ можно сделать за 2.38, а на победу «Ак Барса» — за 1.69.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.80, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.52.