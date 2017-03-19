Ограбивший букмекерскую контору сотрудник УФМС получил семь лет колонии

Дзержинский районный суд Оренбурга признал братьев-оренбуржцев 29-летнего Сергея и 25-летнего Евгения Баженовых виновными в преступлении по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
14 июля 2016 года братья вооружились электрошокером-дубинкой и совершили ограбление букмекерской конторы в тот момент, когда девушка-администратор заведения покидала ППС после его закрытия. Напав на сотрудницу и затолкав её в помещение, Баженовы потребовали отдать им деньги из кассы и сейфа. Женщина была вынуждена выдать 49 тыс. рублей из кассы и показать, что сейф пуст, сообщает сайт прокуратуры Оренбургской области.
С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления, но позже полицейским удалось их задержать.
На момент преступления один из братьев являлся действующим сотрудником УФМС России по Оренбургской области в звании капитана внутренней службы.
За совершённое преступление суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил каждого из братьев к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 50 тыс. рублей.