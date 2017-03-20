Букмекеры понизили шансы «Спартака» на чемпионство, повысив их «Зениту» и ЦСКА

После завершения 20-го тура РФПЛ букмекеры обновили котировки на победителя турнира.
Чемпионство московского «Спартака», не сумевшего переиграть «Локомотив», теперь оценивается коэффициентом 1.50. Перед началом 20-го тура на трофей для красно-белых можно было поставить за 1.25.
«Зенит» и ЦСКА свои матчи выиграли, сократив отставание от «Спартака» до шести очков. Теперь на чемпионство «Зенита» предлагается ставить за 3.75 (было 6.00), на чемпионство ЦСКА — за 7.00 (было 15.00).
В случае если золотые медали выиграет «Краснодар», сыграет ставка с коэффициентом 200.00 (см. все коэффициенты).