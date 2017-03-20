БК «Фонбет»: домен fonbet.ru вернули себе через суд

Недавно стало известно, что права на доменное имя fonbet.ru перешли букмекерской компании «Фонбет». Ранее домен принадлежал компании Nocratit Partners Ltd. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Фонбет», права на товарный знак удалось отстоять в суде.
«Наша компания обратилась в суд, предъявила права на это имя и, что закономерно, суд выиграла. Рады, что наконец-то стали правообладателями домена, так как очень долго пытались его получить. Пробовали договориться мирно с компанией, владевшей доменным именем, но вторая сторона долгое время не шла на контакт, поэтому и пришлось обратиться в суд.
К слову, ранее на этом доменном имени функционировал некий сайт, который собирал трафик (наши клиенты наверняка пытались вводить в адресную строку браузера fonbet.ru) и с помощью реферальных ссылок перенаправлял на другие БК, в том числе и офшорные. То есть служил для своих владельцев определённым способом постоянного заработка на сером трафике.
Теперь судебные разбирательства позади и домен принадлежит нам, как правообладателю бренда „Фонбет“. Тем не менее на данный момент основной сайт БК „Фонбет“, в том числе и сайт по приёму интерактивных ставок, это bkfon.ru», — сообщила пресс-служба БК «Фонбет».