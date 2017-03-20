Ladbrokes Australia подписала соглашение с регбийным клубом «Ньюкасл Найтс»

Букмекерская компания Ladbrokes Australia подписала спонсорское соглашение с профессиональным клубом «Ньюкасл Найтс», выступающим в Национальной регбийной лиге (NRL).По условиям контракта реклама букмекера будет размещена на форме команды в течение сезона 2017 года.«Они больше чем команда, они — целое сообщество. Плюс к этому «Ньюкасл Найтс» — это динамично развивающийся клуб. У этой команды есть великое прошлое и многообещающее будущее. И мы хотим быть его частью», — так прокомментировал подписание соглашения директор по маркетингу Ladbrokes Australia