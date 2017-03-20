В Германии одобрили новый федеральный договор об азартных играх

16 земель Германии совместно одобрили новый федеральный договор об азартных играх, который может привести к расширению букмекерского рынка страны, информирует igamingbusiness.
«Договор об азартных играх» решит спорный вопрос о количестве букмекерских лицензий для операторов, желающих предоставлять услуги в стране. Правило вступит в силу с января 2018 года.
Новый договор также устанавливает планы по усилению мер контроля в отношении нелегальных операторов, а также возможность легализации онлайн-казино в ближайшем будущем.