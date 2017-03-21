БК «Балтбет» начала принимать интерактивные ставки в тестовом режиме

20 марта букмекерская компания «БалтБет» запустила в тестовом режиме официальный сайт для приёма интерактивных ставок.
«В ходе разработки мы успешно внедрили весь функционал приёма интерактивных ставок и теперь готовы принимать ставки на сайте baltbet.ru. Весь функционал при этом доступен клиентам в полном объёме. Мы собираемся активно продолжать работать над тем, чтобы наш сайт становился ещё лучше и удобнее. Запуск приёма ставок на сайте baltbet.ru сайта стал важным событием в жизни компании. Выходу на новый, более высокий профессиональный уровень деятельности предшествовали более 15 лет развития букмекерской конторы «Балтбет», — рассказали в компании.
Для того чтобы начать делать интерактивные ставки на сайте «Балтбет», клиенту сначала необходимо зарегистрироваться в ППС букмекерской конторы, а затем пройти идентификацию QIWI-кошелька в любом салоне связи «Евросеть» (или другим удобным способом).
ООО «Санторин» («Балтбет») было образовано в 2003 году в Санкт-Петербурге. Компания владеет более чем 600 ППС в России. Работает по лицензии ФНС России № 16. Входит в СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) и в СРО тотализаторов.