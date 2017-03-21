Betfair и Meridian Gaming получили онлайн-лицензии на букмекерство на Кипре

Игорный регулятор Кипра (NBA) сообщил, что выдал ещё две официальные онлайн-лицензии для букмекерских компаний Betfair и Meridian Gaming (CY) Ltd (будет работать на территории страны через домен Meridianbet.com.cy).
Компании получили полное разрешение от NBA и смогут предлагать свои услуги по онлайн-ставкам, информирует Сalvinayre.
Согласно новому режиму лицензирования, онлайн-букмекеры с лицензией NBA платят налог в размере 13% от игорного дохода — 10% прямых налогов, плюс 2% для спортивных федераций Кипра и ещё 1% для финансирования инициатив игорного бизнеса.
Как Кипр готовится к выдаче букмекерских онлайн-лицензий