«Вашингтон» Овечкина не оставит шансов «Калгари», убеждены аналитики

22 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Калгари Флэймз». Начало — в 2:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.02. Шансы «Калгари» оценены в 3.28. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.64, а на победу «Флэймз» — за 2.19 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.16, на ТМ 5,5 шайбы — 1.79. Овечкин (1.55) и Кузнецов (1.60) должны набрать очки.