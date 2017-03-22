В России на лотерейные билеты стали тратить вдвое больше

Количество проданных лотерейных билетов в отделениях «Почты России» в 2016 году выросло на 46% по сравнению с предыдущим годом, до 39,6 млн шт., сообщает РБК. Всего с 2014 года количество проданных билетов выросло почти вдвое. Объём продаж в деньгах демонстрировал ещё более впечатляющую динамику: в 2015 году он вырос на 24,4%, а в 2016 году — на 115%.Эксперты объясняют положительную динамику маркетинговой и рекламной активностью организаторов и распространителей лотерей, а также регулированием отрасли со стороны государства.«Скорее всего, такой рост связан с блокированием Роскомнадзором нелегальных казино: люди просто начали играть в официальные государственные лотереи. Кроме того, увеличились призовые фонды», — сообщила директор департамента телекоммуникационных проектов и дополнительных услуг компании «Евросеть»Другой фактор спроса на лотерейные билеты — развитие розничных сетей, где их можно купить. На сайте ТД «Столото» указано, что в его сеть входят более 50 тыс. точек продаж. В частности, компания работает с «Почтой России», «Евросетью», «Связным», «Пятёрочкой» и «МегаФоном». По данным «Почты России», число отделений, в которых можно купить лотерейные билеты, выросло в 2016 году на 30%, до 32 тыс.