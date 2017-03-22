Букмекеры понизили коэффициенты на переход Руни в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни летом бесплатно перейдёт в «Эвертон», сообщает The Independent. По данным источника, «МЮ» готов отпустить игрока без какой-либо компенсации, если «ириски» смогут предложить Руни зарплату в размере £ 150 тыс. в неделю. В настоящее время 31-летний форвард зарабатывает £ 230 тыс. в неделю. Сообщается также, что «Эвертон» готовит возвращение своего воспитанника на протяжении нескольких месяцев.
Букмекеры оперативно отреагировали на данную новость, и теперь переход Руни в «Эвертон» до 1 сентября 2017 года оценивается коэффициентом 2.10. За 5.00 можно поставить на то, что форвард продолжит карьеру в чемпионате Китая. За 11.00 — в MLS (см. все коэффициенты).
Коэффициентом 501.00 оценивается вероятность того, что новый сезон Руни начнёт в клубе «Аккрингтон Стэнли».
Название «Аккрингтон Стэнли» для англичан фактически является нарицательным, символизирующим решительную, но безуспешную борьбу. Связано это с тем, что в течение 30 с лишним лет эта команда старалась попасть в Футбольную лигу, но никак не могла этого сделать.
Уэйн Руни перешёл из «Эвертона» в «МЮ» летом 2004 года. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах за «МЮ» и забил 5 мячей.