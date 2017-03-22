Британские учёные изобретают лекарство от игромании

Профессор Энн Лингфорд-Хьюз, консультант-психиатр и специалист-нарколог Имперского колледжа Лондона, проводит эксперимент, результатом которого может стать появление лекарства от игорной зависимости.
Научная группа под руководством Лингфорд-Хьюз начала изучать влияние химического соединения под названием налмефен на человеческий мозг. На сайте колледжа сообщается, что налмефен притупляет реакцию мозга на вредные привычки. Проще говоря, человеку становится проще справляться с зависимостями, потому что он уже не испытывает былого удовольствия от них.
Энн Лингфорд-Хьюз сообщает, что пока что эксперимент с участием 22 добровольцев, страдающих зависимостями, проходит успешно.
Великобритания, являющаяся мировым лидером в области игорного бизнеса, регулярно сталкивается с проблемами игорной зависимости. По данным нового исследования, проведённого Бристольским университетом, у четверти мужчин Соединённого Королевства в возрасте от 18 до 24 лет есть проблемы с азартными играми различной степени тяжести.