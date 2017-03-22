Канадская игорная компания Amaya Gaming представила финансовый отчёт за 2016 год. Общий доход достиг отметки в $ 1,15 млрд (€ 1,07 млрд), увеличившись на 8% по сравнению с показателями 2015 года, информирует igamingbusiness.Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 14% до $ 524,1 млн. Чистая прибыль выросла на 26% и составила $ 366,7 млн.Руководство компании отметило, что полностью довольно финансовыми результатами и надеется на продолжение прогресса в 2017 году.