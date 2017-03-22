Аналитики: «Рейнджерс» Бучневича победят «Айлендерс» с Кулёминым в матче НХЛ

23 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» (с Павлом Бучневичем в составе) и «Нью-Йорк Айлендерс», за который выступает Николай Кулемин. Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.18. Шансы «Айлендерс» оценены в 2.97. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.04.
Ставку на победу «Айлендерс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.23, а на победу «Рейнджерс» — за 1.75 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.84, на ТМ 5,5 шайбы — 2.10.