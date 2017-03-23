Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» в первом матче финала Запада

23 марта в 1-м матче полуфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют СКА и «Локомотив». Начало — в 19:30 мск.
Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.55. Шансы «Локомотива» оценены в 5.55, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.94 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Локо» с учётом ОТ можно сделать за 3.96, а на победу СКА — за 1.31.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.77, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.22.