Адриан Маннарино — Бенджамин Беккер: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч Адриан Маннарино — Бенджамин Беккер в 1-м круге турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Майами.«В среду стартовали матчи первого круга. А сегодня состоится достаточно интересная встреча Маннарино — Беккер. Вряд ли от этой игры можно будет получить эстетическое удовольствие, но зато ветеран Беккер вполне может потрепать нервы фавориту пары. Победа Маннарино идёт за 1.42. На мой взгляд, это явный перекос. Да, он выше в рейтинге, играет посильнее. Но Беккер для него неудобный оппонент, он проиграл ему все шесть личных встреч, причём на быстрых покрытиях. Беккер уже прибился к кортам, он преодолел сито квалификации, где, кстати, впервые в карьере победил Михаила Южного. Маннарино в нынешнем сезоне хорошо смотрится только на челленджерах. В Индиан-Уэллсе он с трудом победил Монако, а потом проиграл Баутисте-Агуту. Полагаю, как минимум партию Беккер должен зацепить», — отметил Служаков.Начало встречи — в 18:00 мск.