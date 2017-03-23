Ladbrokes Coral и William Hill могут потерять значительную часть доходов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings озвучило тревогу по поводу будущего британских букмекеров Ladbrokes Coral и William Hill.
По данным агентства, власти Великобритании могут ввести более жёсткие, чем ожидалось изначально, ограничения для ставок на игровых автоматах внутри ППС в течение ближайших месяцев.
Серьёзнее всего это ударит по самым крупным букмекерам страны — Ladbrokes Coral и William Hill. Эти компании получают от автоматов около половины от общих доходов, информирует Сalvinayre.