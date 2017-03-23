Прогноз Генича на матч Уругвай – Бразилия: обе команды забьют

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Уругвай – Бразилия в 13-м туре квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке.
Ставка: обе команды забьют за 1.78 (см. все коэффициенты на матч)
«Встречаются лидеры отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке. Первая игра между этими командами получилась насыщенной и результативной, сыграли 2:2. И сейчас у бразильцев есть люфт перед соперниками. Даже в случае поражения они останутся на первом месте. Уругвай будет лезть, будет пытаться порадовать болельщиков. Из глубины поля другие ребята помогут. На гол хозяев закладываться можно. Но и Бразилия на свой гол наверняка наиграет. Бразилия во всех играх отборочного турнира забивала, за исключением самого первого матча с Чили. Но это было при другом тренере. Бразилия подходит к игре в отличном состоянии и забить сможет. Мой вариант — обе команды забьют», — рассказал Генич.
Матч Уругвай – Бразилия состоится 24 марта на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Начало — в 2:00 мск.